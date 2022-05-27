Золото взял Адлан Сайтиев в категории до 57кг, серебро получил Арслан Мирзаев. Бронзовые медали выиграли Омар Патахов (57кг) и Магомед Хабибов (68кг). Сегодня будут объявлены победители в весовых категориях до 75кг, 85кг и 100кг.
Еще четыре медали выиграли дагестанские борцы на первенстве России
- Автор Дарья
- 27 мая, 2022. Пятница 13:23
Еще 4 медали заберут домой борцы из Дагестана, участвующие на первенстве России в Элисте.
Последнее от Дарья
- Дагестанка Нина Урганаева победила на Кубке России по тхэквондо
- Абдурашид Аджиев займет должность зампредседателя Счетной палаты Дагестана
- Возможности для оказания онкопомощи в Дагестане будут расширяться
- Сергей Меликов принял участие в информационно-просветительской акции «Онкопатруль»
- На Disney+ вышли два первых эпизода «Оби-Вана Кеноби»