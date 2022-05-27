ЗАМАНА - Еще четыре медали выиграли дагестанские борцы на первенстве России

Еще четыре медали выиграли дагестанские борцы на первенстве России

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27 мая, 2022. Пятница 13:23
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Еще четыре медали выиграли дагестанские борцы на первенстве России

Еще 4 медали заберут домой борцы из Дагестана, участвующие на первенстве России в Элисте.

Еще четыре медали выиграли дагестанские борцы на первенстве России
Спорт

Золото взял Адлан Сайтиев в категории до 57кг, серебро получил Арслан Мирзаев. Бронзовые медали выиграли Омар Патахов (57кг) и Магомед Хабибов (68кг). Сегодня будут объявлены победители в весовых категориях до 75кг, 85кг и 100кг.

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