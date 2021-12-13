ЗАМАНА - Сергей Меликов и Хабиб Нурмагомедов посетили матч московского «Динамо»

Сергей Меликов и Хабиб Нурмагомедов посетили матч московского «Динамо»

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13 декабря, 2021. Понедельник 16:48
Сергей Меликов и Хабиб Нурмагомедов посетили матч московского «Динамо»

Лидер РД Сергей Меликов и спортсмен Хабиб Нурмагомедов посмотрели на стадионе футбольный матч лидеров российского чемпионата московского «Динамо» и питерского «Зенита». 

Сергей Меликов и Хабиб Нурмагомедов посетили матч московского «Динамо»
Спорт

Центральная встреча 18-го тура РПЛ прошла с ничейным результатом – 1:1. 

Стоит напомнить, что в Дагестане работает филиал московской академии «Динамо», который создан для подготовки профессиональных футболистов.

 

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