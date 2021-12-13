Центральная встреча 18-го тура РПЛ прошла с ничейным результатом – 1:1.
Стоит напомнить, что в Дагестане работает филиал московской академии «Динамо», который создан для подготовки профессиональных футболистов.
Лидер РД Сергей Меликов и спортсмен Хабиб Нурмагомедов посмотрели на стадионе футбольный матч лидеров российского чемпионата московского «Динамо» и питерского «Зенита».
Центральная встреча 18-го тура РПЛ прошла с ничейным результатом – 1:1.
Стоит напомнить, что в Дагестане работает филиал московской академии «Динамо», который создан для подготовки профессиональных футболистов.
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