Рукопашник Асад Кадиров выиграл Всероссийский турнир в Калининграде

Спортсмен из Дагестана Асад Кадиров выиграл золотую медаль на Всероссийском чемпионате по рукопашному бою, которые прошли 30 ноября в Калининграде, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на старшего тренера региональной сборной Зураб Алиев.

В чемпионате участвовали более 400 спортсменов из 30 субъектов России.

«Асад Кадиров провел на соревнованиях три победных сражения в весовой категории до 60 кг и подтвердил норматив кандидата в мастера спорта РФ», – рассказал тренер.