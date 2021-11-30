В чемпионате участвовали более 400 спортсменов из 30 субъектов России.
«Асад Кадиров провел на соревнованиях три победных сражения в весовой категории до 60 кг и подтвердил норматив кандидата в мастера спорта РФ», – рассказал тренер.
Спортсмен из Дагестана Асад Кадиров выиграл золотую медаль на Всероссийском чемпионате по рукопашному бою, которые прошли 30 ноября в Калининграде, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на старшего тренера региональной сборной Зураб Алиев.
В чемпионате участвовали более 400 спортсменов из 30 субъектов России.
«Асад Кадиров провел на соревнованиях три победных сражения в весовой категории до 60 кг и подтвердил норматив кандидата в мастера спорта РФ», – рассказал тренер.
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