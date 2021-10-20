Дагестанец Ситик Мудуев завоевал медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу

Дагестанский спортсмен Ситик Мудуев выиграл серебряную медаль чемпионата мира по джиу-джитсу.

Международные сражения, на которых с успехом показал себя Мудуев, проходили в Америке. Медаль чемпионата мира спортсмен добыл в весе до 79,5 кг.

На чемпионате он принял участие в 5 боях, выиграв большую их часть удушающими и болевыми приемами.