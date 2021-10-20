ЗАМАНА - Дагестанец Ситик Мудуев завоевал медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу

Дагестанец Ситик Мудуев завоевал медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу

Автор
20 октября, 2021. Среда 15:52
Дагестанец Ситик Мудуев завоевал медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу

Дагестанский спортсмен Ситик Мудуев выиграл серебряную медаль чемпионата мира по джиу-джитсу.

Дагестанец Ситик Мудуев завоевал медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу
Спорт

Международные сражения, на которых с успехом показал себя Мудуев, проходили в Америке. Медаль чемпионата мира спортсмен добыл в весе до 79,5 кг.

На чемпионате он принял участие в 5 боях, выиграв большую их часть удушающими и болевыми приемами.

 

Прочитано 44 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top