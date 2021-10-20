Международные сражения, на которых с успехом показал себя Мудуев, проходили в Америке. Медаль чемпионата мира спортсмен добыл в весе до 79,5 кг.
На чемпионате он принял участие в 5 боях, выиграв большую их часть удушающими и болевыми приемами.
Дагестанский спортсмен Ситик Мудуев выиграл серебряную медаль чемпионата мира по джиу-джитсу.
Международные сражения, на которых с успехом показал себя Мудуев, проходили в Америке. Медаль чемпионата мира спортсмен добыл в весе до 79,5 кг.
На чемпионате он принял участие в 5 боях, выиграв большую их часть удушающими и болевыми приемами.
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