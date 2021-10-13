ЗАМАНА - Второй Макгрегор захотел подраться с Нурмагомедовым

Второй Макгрегор захотел подраться с Нурмагомедовым

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13 октября, 2021. Среда 11:46
Второй Макгрегор захотел подраться с Нурмагомедовым

Спортсмен из Англии Пэдди Пимблетт высоко оценил российского борца Хабиба Нурмагомедова и заявил, что был бы не против сразиться с ним. Об этом информирует «Чемпионат.com».

Второй Макгрегор захотел подраться с Нурмагомедовым
Спорт

26-летний боец, известный как Второй Макгрегор, назвал Нурмагомедова легендарным легковесом в истории MMA. «Я был бы рад с ним сразиться», — заявил он.

 

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