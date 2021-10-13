Второй Макгрегор захотел подраться с Нурмагомедовым

Спортсмен из Англии Пэдди Пимблетт высоко оценил российского борца Хабиба Нурмагомедова и заявил, что был бы не против сразиться с ним. Об этом информирует «Чемпионат.com».