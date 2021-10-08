В Махачкале прошел международный турнир по боксу

Международный турнир по боксу 5 октября заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы Тимура Гайдалова прошёл в спортивной школе им. Б. Ибрагимова.

На открытии турнира присутствовали видные политики и именитые спортсмены, в частности чемпион Европы и заслуженный мастер спорта Тимур Гайдалов и серебряный призёр олимпийских игр в Токио Муслим Гаджимагомедов. С приветственным словом выступил председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи администрации города Махачкалы Марат Ибрагимов.

«Тимур Гайдалов – наш чемпион Европы, чемпион мира, прославленный спортсмен, достойный друг и брат. Тимура можно отнести именно к тем ребятам, с кого нашему подрастающему поколению, молодёжи нужно брать пример. Это и в плане спорта, и отношения к младшим и к старшему поколению. Вот сегодня, ребята, это для вас такая большая возможность показать себя. Желаю всем вам успехов в ваших спортивных начинаниях», – отметил Марат Ибрагимов.

На спортивной арене выступили юные спортсмены не только из столичных спортивных школ, но и из самых дальних уголков Дагестана. Соревнования проводились в двадцати весовых категориях. Помимо прочего, выделившимся участникам присуждали отдельные номинации – «За волю к победе», «За лучшую технику» и «Лучший боксер».

Организатором спортивных состязаний выступил Комитет по спорту, туризму и делам молодёжи администрации Махачкалы и городская федерация бокса. Цель турнира - популяризация спорта среди молодёжи, а также развитие и популяризация бокса в республике.

По итогам состязаний все участники были награждены памятными призами, а победители кубками и грамотами.

Зайнаб Имиева