ЗАМАНА - В Махачкале прошел международный турнир по боксу

В Махачкале прошел международный турнир по боксу

Автор
08 октября, 2021. Пятница 10:16
В Махачкале прошел международный турнир по боксу

Международный турнир по боксу 5 октября заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы Тимура Гайдалова прошёл в спортивной школе им. Б. Ибрагимова.

В Махачкале прошел международный турнир по боксу
Спорт

На открытии турнира присутствовали видные политики и именитые спортсмены, в частности чемпион Европы и заслуженный мастер спорта Тимур Гайдалов и серебряный призёр олимпийских игр в Токио Муслим Гаджимагомедов. С приветственным словом выступил председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи администрации города Махачкалы Марат Ибрагимов.

«Тимур Гайдалов – наш чемпион Европы, чемпион мира, прославленный спортсмен, достойный друг и брат. Тимура можно отнести именно к тем ребятам, с кого нашему подрастающему поколению, молодёжи нужно брать пример. Это и в плане спорта, и отношения к младшим и к старшему поколению. Вот сегодня, ребята, это для вас такая большая возможность показать себя. Желаю всем вам успехов в ваших спортивных начинаниях», – отметил Марат Ибрагимов.

На спортивной арене выступили юные спортсмены не только из столичных спортивных школ, но и из самых дальних уголков Дагестана. Соревнования проводились в двадцати весовых категориях. Помимо прочего, выделившимся участникам присуждали  отдельные номинации –  «За волю к победе», «За лучшую технику» и «Лучший боксер».

Организатором спортивных состязаний выступил Комитет по спорту, туризму и делам молодёжи администрации Махачкалы и городская федерация бокса. Цель турнира - популяризация спорта среди молодёжи, а также развитие и популяризация бокса в республике.

По итогам состязаний все участники были награждены памятными призами, а победители кубками и грамотами.

 

Зайнаб Имиева

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top