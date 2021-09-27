В рамках смены школьники из 79 регионов соревновались в разных видах спорта.
Дагестанская команда заняла третье место, уступив Чувашии и Костроме.
В детском центре «Смена» прошла церемония закрытия «Президентских спортивных игр».
В рамках смены школьники из 79 регионов соревновались в разных видах спорта.
Дагестанская команда заняла третье место, уступив Чувашии и Костроме.
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