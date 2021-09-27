Саадат Далгатова и Раджаб Раджабов выиграли золотые медали чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, который был проведен в Москве, пишет РИА "Дагестан".
Саадат Далгатова и Раджаб Раджабов выиграли чемпионат мира по боксу среди военнослужащих
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 11:12
Далгатова одержала победу в весовой категории до 69 кг среди девушек, а Раджабов победил в весе до 81 кг в соревнованиях мужчин. В завершающей борьбе они обошли противников из Бразилии и Алжира.
Раджабов и Далгатова имеют звание прапорщика. Своими победами ученики школы бокса Дагестана помогли сборной России получить первое место в общекомандном зачете турнира.
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