Саадат Далгатова и Раджаб Раджабов выиграли золотые медали чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, который был проведен в Москве, пишет РИА "Дагестан".

Далгатова одержала победу в весовой категории до 69 кг среди девушек, а Раджабов победил в весе до 81 кг в соревнованиях мужчин. В завершающей борьбе они обошли противников из Бразилии и Алжира.

Раджабов и Далгатова имеют звание прапорщика. Своими победами ученики школы бокса Дагестана помогли сборной России получить первое место в общекомандном зачете турнира.