ЗАМАНА - «Анжи» одержал уверенную победу в Пятигорске

«Анжи» одержал уверенную победу в Пятигорске

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14 сентября, 2021. Вторник 15:16
«Анжи» одержал уверенную победу в Пятигорске

«Анжи» победил в игре «Машук-КВМ», пишет РИА "Дагестан".

«Анжи» одержал уверенную победу в Пятигорске
Спорт

Матч закончился убедительной победой дагестанцев со счётом 3:0. Голы в этой игре забивали Шахбан Гайдаров, Магомеднаби Ягьяев и Султан Исаев.

Стоит напомнить, что «Анжи» после девяти игр занимает вторую строчку в таблице турнира.

 

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