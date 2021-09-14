Матч закончился убедительной победой дагестанцев со счётом 3:0. Голы в этой игре забивали Шахбан Гайдаров, Магомеднаби Ягьяев и Султан Исаев.
Стоит напомнить, что «Анжи» после девяти игр занимает вторую строчку в таблице турнира.
«Анжи» победил в игре «Машук-КВМ», пишет РИА "Дагестан".
Матч закончился убедительной победой дагестанцев со счётом 3:0. Голы в этой игре забивали Шахбан Гайдаров, Магомеднаби Ягьяев и Султан Исаев.
Стоит напомнить, что «Анжи» после девяти игр занимает вторую строчку в таблице турнира.
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