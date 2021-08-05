Спортсмен выиграл со счетом 3:2.
Это первое олимпийское золото для дагестанского спортсмена.
Дагестанский боксер Альберт Батыргазиев в финальной схватке победил американца Дюка Рэгана.
Спортсмен выиграл со счетом 3:2.
Это первое олимпийское золото для дагестанского спортсмена.
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