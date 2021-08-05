ЗАМАНА - Альберт Батыргазиев принес олимпийское золото в боксе

Альберт Батыргазиев принес олимпийское золото в боксе

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05 августа, 2021. Четверг 10:14
Альберт Батыргазиев принес олимпийское золото в боксе

Дагестанский боксер Альберт Батыргазиев в финальной схватке победил американца Дюка Рэгана.

Альберт Батыргазиев принес олимпийское золото в боксе
Спорт

Спортсмен выиграл со счетом 3:2.

Это первое олимпийское золото для дагестанского спортсмена.

 

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