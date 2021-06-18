ЗАМАНА - За 18 дней из Москвы в Дагестан на велосипеде

За 18 дней из Москвы в Дагестан на велосипеде

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18 июня, 2021. Пятница 00:30
За 18 дней из Москвы в Дагестан на велосипеде

  Дагестанец Дибирмагомед Гитинов преодолел 1800 километров за 18 дней на велосипеде.

За 18 дней из Москвы в Дагестан на велосипеде
Спорт
Он стартовал из Москвы далее его путь пролегал через Подмосковье, Рязанскую, Тамбовскую, Воронежскую, Волгоградскую области, Республику Калмыкия и конечной точкой была Республик Дагестан. Гитинова встретили представители на федеральной трассе в селе Краснооктябрьское и сопроводили большой колонной участников велоклуба «Кизляр» до районного центра культуры в селе Аверьяновка. Об этом сообщили в пресс-службе Кизлярского района. В честь спортсмена был организован концерт, в ходе которого ему вручили именную стеллу за пропаганду здорового образа жизни.

 

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