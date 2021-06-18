За 18 дней из Москвы в Дагестан на велосипеде

Автор Диляра

Дагестанец Дибирмагомед Гитинов преодолел 1800 километров за 18 дней на велосипеде.

Он стартовал из Москвы далее его путь пролегал через Подмосковье, Рязанскую, Тамбовскую, Воронежскую, Волгоградскую области, Республику Калмыкия и конечной точкой была Республик Дагестан. Гитинова встретили представители на федеральной трассе в селе Краснооктябрьское и сопроводили большой колонной участников велоклуба «Кизляр» до районного центра культуры в селе Аверьяновка. Об этом сообщили в пресс-службе Кизлярского района. В честь спортсмена был организован концерт, в ходе которого ему вручили именную стеллу за пропаганду здорового образа жизни.