За 18 дней из Москвы в Дагестан на велосипеде
- Автор Диляра
- 18 июня, 2021. Пятница 00:30
Дагестанец Дибирмагомед Гитинов преодолел 1800 километров за 18 дней на велосипеде.
Он стартовал из Москвы далее его путь пролегал через Подмосковье, Рязанскую, Тамбовскую, Воронежскую, Волгоградскую области, Республику Калмыкия и конечной точкой была Республик Дагестан. Гитинова встретили представители на федеральной трассе в селе Краснооктябрьское и сопроводили большой колонной участников велоклуба «Кизляр» до районного центра культуры в селе Аверьяновка. Об этом сообщили в пресс-службе Кизлярского района. В честь спортсмена был организован концерт, в ходе которого ему вручили именную стеллу за пропаганду здорового образа жизни.