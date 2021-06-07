В министерстве спорта Дагестана сообщило о том, что дагестанские спортсмены на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) забрала 10 медалей разного достоин.
10 медалей разного достоинства завоевали дагестанцы чемпионате ММА
- Автор Диляра
- 07 июня, 2021. Понедельник 19:38
С 5 по 6 июня в Кемерово проходил чемпионат России по смешанному боевому единоборству.
Последнее от Диляра
- Эльмира Кожаева: «По поручению Сергея Меликова систематически проводится мониторинг за ценовой ситуацией»
- Байрамбек Магомедов: «Сергей Меликов как лидер регионального отделения «ЕР» поведет за собою избирателей на предстоящих выборных кампаниях»
- Вопрос газификации села Новый Мамрач рассмотрели в Минэнерго Дагестана
- Дагестан и Ярославская область подписали соглашение о сотрудничестве
- В Махачкале обновили дорогу после обращения местных жителей