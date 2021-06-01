ЗАМАНА - В Махачкале увековечат память дагестанских спортсменов

В Махачкале увековечат память дагестанских спортсменов

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01 июня, 2021. Вторник 18:27
В Махачкале увековечат память дагестанских спортсменов

В Махачкале появится памятник дагестанским спортсменам. Об этом сообщили в министерстве по физической культуре и спорту региона.

Памятник будет установлен в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан.

«В настоящее время на территории подведомственной министерству спортивной школы олимпийского резерва имени Али Алиева уже установлен памятник отличавшемуся необычной силой, цирковому борцу, “великану” Осману Абудрахманову. Скульптура изображает борьбу Османа с удавом», - рассказали в министерстве.

Памятники будут устанавливать и другим знаменитым спортсмена на территории учреждения.

В Махачкале увековечат память дагестанских спортсменов
Спорт

 

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