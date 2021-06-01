ЗАМАНА - Чемпионат Европы по футболу дагестанцы будут смотреть на стадионе в Махачкале

Чемпионат Европы по футболу дагестанцы будут смотреть на стадионе в Махачкале

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01 июня, 2021. Вторник 10:47
Чемпионат Европы по футболу дагестанцы будут смотреть на стадионе в Махачкале

Посмотреть игры сборной России можно будет на стадионе имени Елены Исинбаевой. Об этом стало известно в рамках заседания Оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана.

Зампредседателя правительства республики Мурад Казиев в ходе совещания подчеркнул, что мероприятие будет отменено в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

Посмотреть матчи можно с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат Европы по футболу дагестанцы будут смотреть на стадионе в Махачкале
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