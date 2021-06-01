Чемпионат Европы по футболу дагестанцы будут смотреть на стадионе в Махачкале

Посмотреть игры сборной России можно будет на стадионе имени Елены Исинбаевой. Об этом стало известно в рамках заседания Оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана.

Зампредседателя правительства республики Мурад Казиев в ходе совещания подчеркнул, что мероприятие будет отменено в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

Посмотреть матчи можно с 11 июня по 11 июля 2021 года.