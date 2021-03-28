ЗАМАНА - Послом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО назначен Шамиль Алиев

Послом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО назначен Шамиль Алиев

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28 марта, 2021. Воскресенье 11:38
Послом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО назначен Шамиль Алиев

Координатор проекта «Трезвая Россия» Шамиль Алиев назначен Послом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает сетевое издание «Мирмол».

Послом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО назначен Шамиль Алиев
Спорт

В своем комментарии изданию, Алиев подчеркнул что Дагестан является самой спортивной республикой: «Об этом говорят победы наши земляков Олимпиадах, мировых и других первенствах».

Также Посол ГТО напомнил о рекордной зарядке, прошедшей на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Тогда в ней приняли участие более 9 с половиной тысяч человек.

«Важно и то факт, что сегодня развитие спорта в шаговой доступности, внедрение его в массы, пропаганду здорового образа жизни поддерживает и руководитель республики Сергей Алимович Меликов», - добавил Шамиль Алиев.

 

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