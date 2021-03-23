Спортсмен признается, что в 1988 году за вызывающую прическу его даже хотели выгнать из команды, однако сделать этого не удалось, так как Цзю подавал большие надежды.
На вырученные деньги боксер хочет построить спортивный зал.
Свою легендарную косичку российский боксер Костя Цзю готов продать за 1 млн долларов, сообщает сайт телеканала НТВ.
Спортсмен признается, что в 1988 году за вызывающую прическу его даже хотели выгнать из команды, однако сделать этого не удалось, так как Цзю подавал большие надежды.
На вырученные деньги боксер хочет построить спортивный зал.
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