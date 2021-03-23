Костя Цзю хочет продать свою легендарную косичку

Спортсмен признается, что в 1988 году за вызывающую прическу его даже хотели выгнать из команды, однако сделать этого не удалось, так как Цзю подавал большие надежды.

На вырученные деньги боксер хочет построить спортивный зал.