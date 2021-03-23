ЗАМАНА - Костя Цзю хочет продать свою легендарную косичку

Костя Цзю хочет продать свою легендарную косичку

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23 марта, 2021. Вторник 13:00
Костя Цзю хочет продать свою легендарную косичку

Свою легендарную косичку российский боксер Костя Цзю готов продать за 1 млн долларов, сообщает сайт телеканала НТВ.

Костя Цзю хочет продать свою легендарную косичку
Спорт

Спортсмен признается, что в 1988 году за вызывающую прическу его даже хотели выгнать из команды, однако сделать этого не удалось, так как Цзю подавал большие надежды.

На вырученные деньги боксер хочет построить спортивный зал.

 

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