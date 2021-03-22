В Махачкале стадион "Труд" вновь открыт для горожан

Подчеркнём, что объект был закрыт более года в связи с пандемией.Это время было использовано администрацией также для проведения ремонтных работ на территории стадиона. Время посещения стадиона: с 6 до 9 часов утра и с 20 до 22 часов вечера. В другие часы стадион занят тренировками учащихся спортивных школ Дагестана.