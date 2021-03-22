ЗАМАНА - В Махачкале стадион "Труд" вновь открыт для горожан

В Махачкале стадион "Труд" вновь открыт для горожан

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22 марта, 2021. Понедельник 15:19
В Махачкале стадион &quot;Труд&quot; вновь открыт для горожан

Стадион «Труд» имени Елены Исинбаевой открыт для посещения всеми желающими, сообщает Министерство по физической культуре и спорту РД.

В Махачкале стадион "Труд" вновь открыт для горожан
Спорт

Подчеркнём, что объект был закрыт более года в связи с пандемией.Это время было использовано администрацией также для проведения ремонтных работ на территории стадиона. Время посещения стадиона: с 6 до 9 часов утра и с 20 до 22 часов вечера. В другие часы стадион занят тренировками учащихся спортивных школ Дагестана.

 

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