ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов: «В UFC остались деньги и денежные бои»

Хабиб Нурмагомедов: «В UFC остались деньги и денежные бои»

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22 марта, 2021. Понедельник 10:39
Хабиб Нурмагомедов: «В UFC остались деньги и денежные бои»

«Возможно, люди меня никогда не поймут, но я надеюсь, что они поддержат мое решение», - отметил российский боец  Хабиб Нурмагомедов, в очередной раз комментируя свой уход из мира смешанных единоборств, сообщает паблик «maincard_rus» в сети Инстаграм.

Хабиб Нурмагомедов: «В UFC остались деньги и денежные бои»
Спорт

Подчеркнув, что он трижды защитил титул, победил в самом крупном поединке в истории UFC, ну и, наконец, занял первую строчку P4P, спортсмен отметил, что больше ему в этом спорте делать нечего.

 

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