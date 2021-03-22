Хабиб Нурмагомедов: «В UFC остались деньги и денежные бои»

«Возможно, люди меня никогда не поймут, но я надеюсь, что они поддержат мое решение», - отметил российский боец Хабиб Нурмагомедов, в очередной раз комментируя свой уход из мира смешанных единоборств, сообщает паблик «maincard_rus» в сети Инстаграм.