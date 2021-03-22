Подчеркнув, что он трижды защитил титул, победил в самом крупном поединке в истории UFC, ну и, наконец, занял первую строчку P4P, спортсмен отметил, что больше ему в этом спорте делать нечего.
Хабиб Нурмагомедов: «В UFC остались деньги и денежные бои»
- Автор Арслан
- 22 марта, 2021. Понедельник 10:39
«Возможно, люди меня никогда не поймут, но я надеюсь, что они поддержат мое решение», - отметил российский боец Хабиб Нурмагомедов, в очередной раз комментируя свой уход из мира смешанных единоборств, сообщает паблик «maincard_rus» в сети Инстаграм.