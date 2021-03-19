ЗАМАНА - В Дагестане за 2020 год ввели в эксплуатацию 349 спортивных объектов

В Дагестане за 2020 год ввели в эксплуатацию 349 спортивных объектов

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19 марта, 2021. Пятница 11:55
В Дагестане за 2020 год ввели в эксплуатацию 349 спортивных объектов

Около 350 спортивных объектов, в числе которых футбольные поля, воркаут-площадки, теннисные корты и многое другое, было введено в эксплуатацию на территории региона, сообщает РИА «Дагестан».

В Дагестане за 2020 год ввели в эксплуатацию 349 спортивных объектов
Спорт

Десяток спортобъектов, построенных за счет федеральных, республиканских, муниципальных и внебюджетных средств в республике, введены в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

 

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