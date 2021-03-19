В Дагестане за 2020 год ввели в эксплуатацию 349 спортивных объектов

Автор Арслан

Около 350 спортивных объектов, в числе которых футбольные поля, воркаут-площадки, теннисные корты и многое другое, было введено в эксплуатацию на территории региона, сообщает РИА «Дагестан».