ЗАМАНА - Магомед-Шапи Сулейманов сыграет на чемпионате Европы

Магомед-Шапи Сулейманов сыграет на чемпионате Европы

Автор
17 марта, 2021. Среда 15:06
Магомед-Шапи Сулейманов сыграет на чемпионате Европы

Футболиста Магомед-Шапи Сулейманова вызвали в молодежную сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет в два шага в Венгрии и Словении.

Магомед-Шапи Сулейманов сыграет на чемпионате Европы
Спорт

Первый этап для российских игроков состоится 23-31 марта в Венгрии, российская сборная встретится с командами Исландии, Франции и Дании.

В случае удачного выступления на этой стадии соревнования команда России проведет матчи в playoff, игры которого будут проходить с 31 мая по 6 июня.

Подчеркнём, Магомед-Шапи Сулейманов выступает за футбольный клуб «Краснодар». В сегодняшнем сезоне дагестанский игрок полузащиты провел двадцать одну игру во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав столько же результативных передач.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top