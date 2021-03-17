Магомед-Шапи Сулейманов сыграет на чемпионате Европы

Футболиста Магомед-Шапи Сулейманова вызвали в молодежную сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет в два шага в Венгрии и Словении.

Первый этап для российских игроков состоится 23-31 марта в Венгрии, российская сборная встретится с командами Исландии, Франции и Дании.

В случае удачного выступления на этой стадии соревнования команда России проведет матчи в playoff, игры которого будут проходить с 31 мая по 6 июня.

Подчеркнём, Магомед-Шапи Сулейманов выступает за футбольный клуб «Краснодар». В сегодняшнем сезоне дагестанский игрок полузащиты провел двадцать одну игру во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав столько же результативных передач.