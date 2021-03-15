ЗАМАНА - В Дагестане отмечают дни ГТО

В Дагестане отмечают дни ГТО

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15 марта, 2021. Понедельник 15:02
В Дагестане отмечают дни ГТО

11 марта по всей стране отметили День рождения ГТО. В регионах проходят мероприятия, приуроченные к 90-летию комплекса "Готов к труду и обороне".

В Дагестане отмечают дни ГТО
Спорт

Как подчеркнули в Министерстве по физической культуре и спорту региона, Дагестан в числе первой двадцатки по реализации данного норматива.

Как отметили в ведомстве, в мероприятия вовлечены порядка четырехсот тысяч человек, а владельцами знаков отличия в Дагестане стали более 130 тысяч.

Площадки ГТО представляют собой спортивный комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и иными уличными тренажерами. Подобные спортобъекты доступны в каждом регионе.

 

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