В Дагестане отмечают дни ГТО

11 марта по всей стране отметили День рождения ГТО. В регионах проходят мероприятия, приуроченные к 90-летию комплекса "Готов к труду и обороне".

Как подчеркнули в Министерстве по физической культуре и спорту региона, Дагестан в числе первой двадцатки по реализации данного норматива.

Как отметили в ведомстве, в мероприятия вовлечены порядка четырехсот тысяч человек, а владельцами знаков отличия в Дагестане стали более 130 тысяч.

Площадки ГТО представляют собой спортивный комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и иными уличными тренажерами. Подобные спортобъекты доступны в каждом регионе.