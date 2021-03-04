Дагестанка Камила Ханбалаева одержала победу на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

В забегах приняли участие более 180 конькобежцев 13-15 лет из 32 регионов России. Победители и призёры в каждом виде программы награждены медалями и дипломами Министерства спорта РФ.

Победитель соревнований по сумме многоборья среди девушек стала пятнадцатилетняя дагестанка, кандидат в мастера спорта Камила Ханбалаева.

"Я с двух лет живу с семьей в Москве, в Дагестан люблю приезжать на каникулы. В следующем сезоне я перехожу в возрастную категорию «Старший возраст», там будет командная гонка это для

меня новое, интересное. Буду стараться, тренироваться», - рассказывает о своих спортивных планах Камила.