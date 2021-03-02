ЗАМАНА - Руслан Гасанханов в пятый раз стал чемпионом России по боевому самбо

Руслан Гасанханов в пятый раз стал чемпионом России по боевому самбо

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02 марта, 2021. Вторник 08:46
Руслан Гасанханов в пятый раз стал чемпионом России по боевому самбо

Руслан Гасанханов в составе сборной республики по боевому самбо одержал победу на российском первенстве в Оренбурге.

Руслан Гасанханов в пятый раз стал чемпионом России по боевому самбо
Спорт

Дагестанский самбист одолел в весовой категории до 71 кг представителя Самарской области Наила Намиг оглы Будакова. Отметим, что для спортсмена это уже 5-ая золотая медаль Чемпионата России. Уточним, что по результатам соревнования будет сформирована российская команда для участия 20-24 мая в чемпионате Европы.

 

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