ЗАМАНА - Боец Магомед Исмаилов попросил Хабиба Нурмагомедова помочь футбольному клубу "Анжи"

Боец Магомед Исмаилов попросил Хабиба Нурмагомедова помочь футбольному клубу "Анжи"

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02 марта, 2021. Вторник 00:31
Боец Магомед Исмаилов попросил Хабиба Нурмагомедова помочь футбольному клубу &quot;Анжи&quot;

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, и попросил его оказать содействие  футбольному клубу «Анжи».

«Призываем Хабиба поддержать нашу команду. Обучаться-то мы будем, брат, а вот сейчас поддержка необходима. Вся команда ожидает от тебя поддержки», произнес Исмаилов. «Ты сам был юным, азартным, сам ожидал поддержки. Я помню, когда ты в ней нуждался, тебе её дали. Сейчас твоя очередь, брат!» добавил Исмаилов в Instagram. Хабиб Нурмагомедов  не заставил долго ждать своего ответа. Он сообщил, что всегда рядом с командой, но добавил, обращаясь к Исмаилову: "Скажи мне, где ты, и где футбол».

 

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