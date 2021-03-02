Боец Магомед Исмаилов попросил Хабиба Нурмагомедова помочь футбольному клубу "Анжи"

«Призываем Хабиба поддержать нашу команду. Обучаться-то мы будем, брат, а вот сейчас поддержка необходима. Вся команда ожидает от тебя поддержки», произнес Исмаилов. «Ты сам был юным, азартным, сам ожидал поддержки. Я помню, когда ты в ней нуждался, тебе её дали. Сейчас твоя очередь, брат!» добавил Исмаилов в Instagram. Хабиб Нурмагомедов не заставил долго ждать своего ответа. Он сообщил, что всегда рядом с командой, но добавил, обращаясь к Исмаилову: "Скажи мне, где ты, и где футбол».