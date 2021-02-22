В Кайтагском районе прошел волейбольный турнир ко Дню защитника Отечества

Участие в соревновании приняли стали 6 команд из Маджалиса, Джинаби, Карацана, Санчи, Адага и Баршамая.

Обладателями чемпионского титула стала команда их села Санчи, в напряженной борьбе переиграв команду из села Баршамай. На третьем месте расположилась команда из села Маджалис.

С победой участников турнира и с предстоящим праздником всех жителей района поздравил глава муниципалитета Алим Темирбулатов.