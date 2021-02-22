Участие в соревновании приняли стали 6 команд из Маджалиса, Джинаби, Карацана, Санчи, Адага и Баршамая.
Обладателями чемпионского титула стала команда их села Санчи, в напряженной борьбе переиграв команду из села Баршамай. На третьем месте расположилась команда из села Маджалис.
С победой участников турнира и с предстоящим праздником всех жителей района поздравил глава муниципалитета Алим Темирбулатов.
В Кайтагском районе прошел волейбольный турнир ко Дню защитника Отечества
- Автор Хадижат
- 22 февраля, 2021. Понедельник 21:15
Волейбольный турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества прошел в селе Маджалис Кайтагского района.
Участие в соревновании приняли стали 6 команд из Маджалиса, Джинаби, Карацана, Санчи, Адага и Баршамая.
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