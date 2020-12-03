ЗАМАНА - Месси оштрафовали за футболку в память о Марадоне во время матча

Месси оштрафовали за футболку в память о Марадоне во время матча

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03 декабря, 2020. Четверг 11:09
Месси оштрафовали за футболку в память о Марадоне во время матча

Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси оштрафовали на 600 евро за жест в память о бывшем футболисте сборной Аргентины Диего Марадоне, сообщает Diario Sport. Клуб планирует обжаловать наказание.

Месси оштрафовали за футболку в память о Марадоне во время матча
Спорт

30 ноября Месси во время матча против «Осасуны» снял футболку, продемонстрировав надетую под игровую форму майку аргентинской команды «Ньюэллс Олд Бойз». Этот клуб объединил двух футболистов, когда-то они оба представляли его на поле. Этим поступком Месси почтил память своего соотечественника, но нарушил регламент чемпионата Испании.
Напомним, выдающийся футболист Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября, в возрасте 60 лет.

 

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