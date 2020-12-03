Месси оштрафовали за футболку в память о Марадоне во время матча

30 ноября Месси во время матча против «Осасуны» снял футболку, продемонстрировав надетую под игровую форму майку аргентинской команды «Ньюэллс Олд Бойз». Этот клуб объединил двух футболистов, когда-то они оба представляли его на поле. Этим поступком Месси почтил память своего соотечественника, но нарушил регламент чемпионата Испании.

Напомним, выдающийся футболист Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября, в возрасте 60 лет.