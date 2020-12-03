30 ноября Месси во время матча против «Осасуны» снял футболку, продемонстрировав надетую под игровую форму майку аргентинской команды «Ньюэллс Олд Бойз». Этот клуб объединил двух футболистов, когда-то они оба представляли его на поле. Этим поступком Месси почтил память своего соотечественника, но нарушил регламент чемпионата Испании.
Напомним, выдающийся футболист Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября, в возрасте 60 лет.
Месси оштрафовали за футболку в память о Марадоне во время матча
- Автор Хадижат
- 03 декабря, 2020. Четверг 11:09
Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси оштрафовали на 600 евро за жест в память о бывшем футболисте сборной Аргентины Диего Марадоне, сообщает Diario Sport. Клуб планирует обжаловать наказание.
30 ноября Месси во время матча против «Осасуны» снял футболку, продемонстрировав надетую под игровую форму майку аргентинской команды «Ньюэллс Олд Бойз». Этот клуб объединил двух футболистов, когда-то они оба представляли его на поле. Этим поступком Месси почтил память своего соотечественника, но нарушил регламент чемпионата Испании.
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