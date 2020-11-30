Уайт рассказал, что встреча пройдет в Абу-Даби. «Уже очень скоро», — отметил руководитель UFC. Он отметил, что верит в возвращение Нурмагомедова в спорт.
Глава UFC рассказал о предстоящей встрече с Нурмагомедовым
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2020. Понедельник 16:21
Руководитель UFC Дэйна Уайт сообщил о будущей встрече с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, пишет "Лента.ру".
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