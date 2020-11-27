Об этом он заявил в своем тексте, который был опубликован им в Instagram.
«Скоро увидимся», — написал Нурмагомедов.
Знаменитый спортсмен из России Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании встретиться с руководителем UFC Даной Уайтом, пишет "Спорт.ру".
Об этом он заявил в своем тексте, который был опубликован им в Instagram.
«Скоро увидимся», — написал Нурмагомедов.
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