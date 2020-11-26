На 60-м году жизни скончался Диего Марадона

Один из лучших футболистов XX века Fifa, чемпион мира, обладатель кубков УЕФА Италии и Испании скончался у себя дома. Футбольные фанаты знали Марадону как бунтаря в жизни и гения на поле. Первый обладатель почетного «Золотого мяча», автор «Руки Бога» до последнего дня купался в лучах мировой славы. Сегодня весь этот мир плачет вместе с Аргентиной, разделяя ее горе. Диего Марадона покорял людей не просто своими спортивными достижениями. Он всегда был при своем мнении, даже на поле, где казалось бы нет места политике.

Его близкие говорили, что если бы Диего не стал футболистом, то точно бы стал революционером. Все дело в характере.

Марадона пробовал себя в качестве спортивного комментатора и телеведущего, занимался предпринимательской деятельностью, тренерской, неоднократно принимал участие в благотворительных мероприятиях.