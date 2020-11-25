Регбистка Байзат Хамидова вызвана на первый после пандемии сбор команды России

Автор Мадина

Регбистка Байзат Хамидова поедет со сборной России для участия в тренировочном сборе в Сочи, который будет идти до 15 декабря, пишет РИА "Дагестан".