ЗАМАНА - Боец ММА потратил $1 млн на еду для жителей родного города

Боец ММА потратил $1 млн на еду для жителей родного города

Автор
25 ноября, 2020. Среда 11:32
Боец ММА потратил $1 млн на еду для жителей родного города

Аргентинский боец смешанного стиля (ММА) Эмильяно Сорди, потратил заработанный $1 млн на еду для жителей родного города Рио-Куарто. По словам спортсмена, ситуация в его маленьком городке с населением в 184 тысячи человек, на самом деле ужасная.

Боец ММА потратил $1 млн на еду для жителей родного города
Спорт

Пандемия нанесла экономике Аргентины мощнейший удар, который не прошел незаметно в том числе и на малой родине Сорди. Боец вместе с друзьями, получив разрешения 2-3 раза в неделю беспрепятственно перемещаться по городу, раздавали людям еду. В первое время помощь получали 300 человек в день, затем количество людей, которым помог спортсмен, увеличилось до трех тысяч человек в день.

"Я выиграл, но не мог получить никакого удовольствия. В отпуск поехать, например. Также у меня не было настроения что-то покупать, просто находился запертым дома. И я решил использовать те ресурсы, что есть, чтобы хотя бы чем-то заняться в этот период. Так и пришла идея использовать эти деньги для помощи людям, которые переживают тяжелые времена".

В активе 29-летнего Эмильяно Сорди 22 победы в смешанных единоборства. По причине закрытых границ в Аргентине он не смог поехать в США для продолжения тренировок. Спортсмен планирует вернуться в Соединенные Штаты в середине декабря.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top