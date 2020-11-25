Боец ММА потратил $1 млн на еду для жителей родного города

Аргентинский боец смешанного стиля (ММА) Эмильяно Сорди, потратил заработанный $1 млн на еду для жителей родного города Рио-Куарто. По словам спортсмена, ситуация в его маленьком городке с населением в 184 тысячи человек, на самом деле ужасная.

Пандемия нанесла экономике Аргентины мощнейший удар, который не прошел незаметно в том числе и на малой родине Сорди. Боец вместе с друзьями, получив разрешения 2-3 раза в неделю беспрепятственно перемещаться по городу, раздавали людям еду. В первое время помощь получали 300 человек в день, затем количество людей, которым помог спортсмен, увеличилось до трех тысяч человек в день.

"Я выиграл, но не мог получить никакого удовольствия. В отпуск поехать, например. Также у меня не было настроения что-то покупать, просто находился запертым дома. И я решил использовать те ресурсы, что есть, чтобы хотя бы чем-то заняться в этот период. Так и пришла идея использовать эти деньги для помощи людям, которые переживают тяжелые времена".

В активе 29-летнего Эмильяно Сорди 22 победы в смешанных единоборства. По причине закрытых границ в Аргентине он не смог поехать в США для продолжения тренировок. Спортсмен планирует вернуться в Соединенные Штаты в середине декабря.