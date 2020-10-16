Турнир пройдет 6-8 ноября во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. В нем примут участие больше 300 спортсменов, которые будут бороться в 9 весовых категориях: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, + 100 кг. На мероприятии от имени Хабиба Нурмагомедова будут разыгрываться 2 автомобиля, которые достанутся лучшему спортсмену всего турнира и чемпиону в тяжелом весе. А лучших самбистов в каждом весе и их тренеров ожидают серьезные денежные призы.
Победителей турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедов ждут солидные призы
- Автор Мадина
- 16 октября, 2020. Пятница 09:26
Победители и призеры турнира по боевому самбо памяти заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова получат серьезные призы, пишет РИА "Дагестан".
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