Сражение будет идти за пояс чемпиона легкой весовой категории. Рабаданов сразится с Мехди Дакаевым.
Гаджи Рабаданов выступит на турнире «GFC» 9 сентября
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 10:28
Гаджи Рабаданов сразится на турнире «GFC» 9 сентября в Москве, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- Роспотребнадзор расследует случай массового заболевания острой кишечной инфекцией в дагестанском селе Геджух
- Минсельхозпрод Дагестана проверил соблюдение ветеринарных норм в Хасавюртовском районе
- Институт оценки регулирующего воздействия как форма взаимодействия бизнеса и власти
- «Россети Северный Кавказ» способствуют развитию аграрного сектора экономики в СКФО
- В Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал»