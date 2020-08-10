«Краснодар» победил в матче с «Уфой» со счетом 3-0.
Игрок из Дагестана вышел на замену на 68-й минуте матча.
Магомедшапи Сулейманов поучаствовал в матче сезона РПЛ 2020/21 за «Краснодар», пишет РИА "Дагестан".
«Краснодар» победил в матче с «Уфой» со счетом 3-0.
Игрок из Дагестана вышел на замену на 68-й минуте матча.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..