Спортсмен победил в бое с Хусейном Кушаговым.
В общем Гасанов провел в ММА 14 сражений, победив 12 раз.
Нужно заметить, что Гасанов получил победу в последних 9 боях 9 побед подряд.
Спортсмен Магомедрасул Гасанов победил на турнире «АСА 108» в Грозном, пишет РИА "Дагестан".
Спортсмен победил в бое с Хусейном Кушаговым.
В общем Гасанов провел в ММА 14 сражений, победив 12 раз.
Нужно заметить, что Гасанов получил победу в последних 9 боях 9 побед подряд.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..