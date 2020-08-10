ЗАМАНА - Боец Магомедрасул Гасанов одержал победу на турнире «АСА 108» в Грозном

Боец Магомедрасул Гасанов одержал победу на турнире «АСА 108» в Грозном

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10 августа, 2020. Понедельник 11:12
Боец Магомедрасул Гасанов одержал победу на турнире «АСА 108» в Грозном

Спортсмен Магомедрасул Гасанов победил на турнире «АСА 108» в Грозном, пишет РИА "Дагестан".

Боец Магомедрасул Гасанов одержал победу на турнире «АСА 108» в Грозном
Спорт

Спортсмен победил в бое с Хусейном Кушаговым.

В общем Гасанов провел в ММА 14 сражений, победив 12 раз.

Нужно заметить, что Гасанов получил победу в последних 9 боях 9 побед подряд.   

 

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