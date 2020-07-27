На них можно увидеть, как Нурмагомедов в перчатках и с накладками на ногах тренируется.
Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца
- Автор Мадина
- 27 июля, 2020. Понедельник 19:54
Знаменитый спортсмен Хабиб Нурмагомедов вернулся к спорту после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова. Фотографии из зала опубликованы в Twitter Youcef.
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