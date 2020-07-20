ЗАМАНА - Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи

Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи

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20 июля, 2020. Понедельник 09:43
Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи

Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал место проведения сражения между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, пишет "Лента.ру".

Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи
Спорт

Уайт сообщил, что сражение пройдет в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Он также прокомментировал то, что Хабиб достиг всех высот в UFC и может завершать карьеру. «Никогда не будет такого же бойца, как Нурмагомедов. Кто мог подумать, что у нас будет чемпион без единого проигрыша, которого будут любить мусульмане всей планеты», — отметил руководитель  UFC.

 

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