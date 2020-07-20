Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи

Уайт сообщил, что сражение пройдет в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Он также прокомментировал то, что Хабиб достиг всех высот в UFC и может завершать карьеру. «Никогда не будет такого же бойца, как Нурмагомедов. Кто мог подумать, что у нас будет чемпион без единого проигрыша, которого будут любить мусульмане всей планеты», — отметил руководитель UFC.