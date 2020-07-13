ЗАМАНА - Сапарбек Сафаров выступит на турнире UFC 29 августа в Лас-Вегасе

Сапарбек Сафаров выступит на турнире UFC 29 августа в Лас-Вегасе

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13 июля, 2020. Понедельник 18:19
Сапарбек Сафаров выступит на турнире UFC 29 августа в Лас-Вегасе

Сапарбек Сафаров будет выступать на турнире UFC 29 августа в Лас-Вегасе, информирует журналист ТАСС Игорь Лазорин.

Сапарбек Сафаров выступит на турнире UFC 29 августа в Лас-Вегасе
Спорт

Его соперником будет американец Джулиан Маркес. Бой пройдёт в полутяжёлом весе.

У Сапарбека Сафарова  12 боев в ММА, 9 побед и 3 поражения. У Джулиана Маркеса имеется 9 боев и 2 поражения.

 

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