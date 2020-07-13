Его соперником будет американец Джулиан Маркес. Бой пройдёт в полутяжёлом весе.
У Сапарбека Сафарова 12 боев в ММА, 9 побед и 3 поражения. У Джулиана Маркеса имеется 9 боев и 2 поражения.
Сапарбек Сафаров будет выступать на турнире UFC 29 августа в Лас-Вегасе, информирует журналист ТАСС Игорь Лазорин.
Его соперником будет американец Джулиан Маркес. Бой пройдёт в полутяжёлом весе.
У Сапарбека Сафарова 12 боев в ММА, 9 побед и 3 поражения. У Джулиана Маркеса имеется 9 боев и 2 поражения.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..