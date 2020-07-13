17-летний вратарь перевел подаренные деньги детям с онкологическими заболеваниями

Денис Попов из футбольного клуба «Ростов», побивший рекорд российской премьер-лиги по сэйвам в матче против «Сочи», получил в подарок от сети такси пожизненный бесплатный проезд. Кроме того, один из таксистов компании «Ситимобил» решил нанести на машину изображение с отбитым пенальти.