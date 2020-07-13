ЗАМАНА - 17-летний вратарь перевел подаренные деньги детям с онкологическими заболеваниями

17-летний вратарь перевел подаренные деньги детям с онкологическими заболеваниями

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13 июля, 2020. Понедельник 00:00
17-летний вратарь перевел подаренные деньги детям с онкологическими заболеваниями

Денис Попов из футбольного клуба «Ростов», побивший рекорд российской премьер-лиги по сэйвам в матче против «Сочи», получил в подарок от сети такси пожизненный бесплатный проезд. Кроме того, один из таксистов компании «Ситимобил» решил нанести на машину изображение с отбитым пенальти.

17-летний вратарь перевел подаренные деньги детям с онкологическими заболеваниями
Спорт

Молодой вратарь решил отказаться от подарка и перевести деньги на благотворительность.

Позднее Денис встретился с таксистом, желающим нанести на машину сэйв вратаря, и сделал подарок водителю, вручив подписанный мяч.

 

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взяты из открытых источников
 

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