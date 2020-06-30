Названа стоимость публичных выступлений Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз, менеджер российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, в Twitter сообщил о гонорарах бойца за выступления на публике, пишет "Лента.ру",

Али Абдель-Азиз рассказал, что заявленная ранее в Forbes сумма в 78 тысяч долларов не соответствует реальности. Как сообщает менеджер, боец получает не менее 300 тысяч долларов в день, а это примерно 21 миллион рублей.