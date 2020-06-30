ЗАМАНА - Названа стоимость публичных выступлений Нурмагомедова

Названа стоимость публичных выступлений Нурмагомедова

Автор
30 июня, 2020. Вторник 14:37
Названа стоимость публичных выступлений Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз, менеджер российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, в Twitter сообщил о гонорарах бойца за выступления на публике, пишет "Лента.ру",

Названа стоимость публичных выступлений Нурмагомедова
Спорт

Али Абдель-Азиз рассказал, что заявленная ранее в Forbes сумма в 78 тысяч долларов не соответствует реальности. Как сообщает менеджер, боец получает не менее 300 тысяч долларов в день, а это примерно 21 миллион рублей.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top