Али Абдель-Азиз рассказал, что заявленная ранее в Forbes сумма в 78 тысяч долларов не соответствует реальности. Как сообщает менеджер, боец получает не менее 300 тысяч долларов в день, а это примерно 21 миллион рублей.
Названа стоимость публичных выступлений Нурмагомедова
- Автор Мадина
- 30 июня, 2020. Вторник 14:37
Али Абдель-Азиз, менеджер российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, в Twitter сообщил о гонорарах бойца за выступления на публике, пишет "Лента.ру",
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