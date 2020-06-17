ЗАМАНА - Мурад Абдуллаев и Али Багов проведут бой за титул чемпиона

Мурад Абдуллаев и Али Багов проведут бой за титул чемпиона

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17 июня, 2020. Среда 18:18
Мурад Абдуллаев и Али Багов проведут бой за титул чемпиона

Российские спортсмены Мурад Абдуллаев и Али Багов проведут сражение за титул чемпиона ACA, пишет РИА Дагестан.

Мурад Абдуллаев и Али Багов проведут бой за титул чемпиона
Спорт

Сражение пройдет в полусреднем весе 5 сентября 2020 года. Сражение войдет в кард турнира ACA 110.

Багов побеждал 29 раз, а проигрывал 10 раз в ММА. У Абдуллаева 18 побед и 4 неудачи.

 

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