Сражение пройдет в полусреднем весе 5 сентября 2020 года. Сражение войдет в кард турнира ACA 110.
Багов побеждал 29 раз, а проигрывал 10 раз в ММА. У Абдуллаева 18 побед и 4 неудачи.
Российские спортсмены Мурад Абдуллаев и Али Багов проведут сражение за титул чемпиона ACA, пишет РИА Дагестан.
Сражение пройдет в полусреднем весе 5 сентября 2020 года. Сражение войдет в кард турнира ACA 110.
Багов побеждал 29 раз, а проигрывал 10 раз в ММА. У Абдуллаева 18 побед и 4 неудачи.
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