"Вступили в силу изменения в закон об ОСАГО"

"Вступили в силу изменения в закон об ОСАГО" 24 августа 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", направленные в том числе на персонализацию страхового тарифа в отношении каждого страхователя и учет истории вождения каждого водителя. Теперь страховщикам предоставлено право дифференцировать применяемые ими базовые ставки страховых тарифов (в пределах установленных ЦБ РФ минимальных и максимальных значений) в зависимости от определенных факторов. К их числу относится, например, неоднократное в течение года до заключения договора ОСАГО привлечение страхователя или допущенных к управлению водителей к административной ответственности за проезд на красный свет, превышение допустимой скорости движения более чем на 60 км/ч или выезд на встречную полосу (за исключением случаев, когда такие нарушения зафиксированы камерами, а также если данные правонарушения сопровождались наступлением страхового случая, учитываемого при определении коэффициента страховых тарифов). Кроме того, для страховщиков предусмотрена возможность учитывать при установлении базовых ставок "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда". Банк России в качестве примера подобных факторов называет возраст и пробег транспортного средства, семейное положение и наличие у водителя детей, оснащение автомобиля телематическим устройством. Факторы, в зависимости от которых страховщик устанавливает значения базовых ставок страховых тарифов, должны быть указаны им в методике расчета страховых тарифов, а информация о применяемых факторах – размещена на его сайте. Центробанк же установит перечень факторов, применение которых не допускается. В связи с перечисленными изменениями будет обновлено указание Банка России о страховых тарифах по ОСАГО. В нем в том числе будет приведен перечень факторов, применение которых не допускается при установлении страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов. Однако документ пока не утвержден. Кроме того, страховщики теперь обязаны обеспечивать на своих сайтах возможность расчета страхователями страховой премии по договору ОСАГО.в Законе об ОСАГО закреплена обязанность потерпевшего проинформировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы поврежденного имущества или его остатков не позднее чем за три дня до ее проведения – для обеспечения возможности присутствия на ней страховщика (в случае самостоятельной их организации потерпевшим);уточнен порядок расчета неустойки, уплачиваемой страховщиком страхователю – физическому лицу при несоблюдении срока возврата страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора ОСАГО скорректировано определение ограниченного использования транспортных средств юрлицами. В связи с этим у юрлиц появилась возможность заключать договоры ОСАГО с учетом ограниченного использования ТС не только в связи с их сезонным или иным временным использованием, но и в связи с ограничением круга лиц, допущенных к управлению транспортными средствами. При этом, с учетом поправок, минимальный срок сезонного использования сокращается для них с шести до трех месяцев в календарном году. Изменения применяются к отношениям между потерпевшими, страхователями и страховщиками, возникшим из договоров ОСАГО, заключенных после 24 августа 2020 года.