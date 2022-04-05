Тема: «Ответственность граждан за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»

Федеральный закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ1, вступивший в силу с 1 июля 2015 г., внес изменения в нормы Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) об ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, в указанном Кодексе появилась статья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», положения которой в равной мере распространяются и на военнослужащих. Данная норма устанавливает уголовную ответственность за управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного этой статьей либо частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ. Под управлением транспортным средством в смысле статьи 264.1 УК РФ понимается непосредственное выполнение лицом функций водителя во время движения транспорта. Преступление окончено уже в тот момент, когда субъект, будучи в состоянии опьянения, привел в движение какой-либо транспорт. Продолжительность управления не имеет значения для квалификации данных действий, как состава оконченного преступления. Факт опьянения определяется наличием этилового спирта или наркотических средств либо психотропных веществ в организме. Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования также расценивается, как факт опьянения. Рассматриваемое деяние наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В качестве дополнительного наказания виновный может быть лишен судом права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Кроме того, в соответствии с требованиями пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, транспорт, которым управлял виновный, может быть конфискован, как средство совершения преступления.