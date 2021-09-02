На страже правопорядка в войсках!

В ознаменование 300-летия с даты создания органов прокуратуры в России и 100-летия образования военной прокуратуры Южного военного округа, предлагаем Вам ознакомиться с историей становления в нашем государстве органов, призванных осуществлять надзор за законностью и правопорядком, соблюдением прав и свобод граждан, интересов всего государства.

История органов прокуратуры России началась с реформ Петра I. Своим Указом от 12 января 1722 г. он повелел «быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны рапортовать генерал-прокурору». Предназначение созданного органа Петр I определил относительно генерал-прокурора словами: «сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради надлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет». Первым генерал-прокурором в России стал известный государственный деятель П.И. Ягужинский.

Военная прокуратура образовалась и организационно сформировалась в ходе судебной реформы 1864 г. Возглавлял военную прокуратуру Главный военный прокурор, который имел двух помощников и непосредственно подчинялся военному министру. Он назначался на должность Высочайшим указом по представлению военного министра. Военные прокуроры со своими помощниками состояли при каждом военно-окружном суде. В ходе этой же реформы существовавший в военном ведомстве Аудиторский департамент был преобразован в Главное военно-судное управление. Его начальником стал В.Д. Философов (1820-1894), назначенный Александром II с 1 сентября 1867 г. Главным военным прокурором.

На основании одного из первых советских законодательных актов, — Декрета «О суде» (1917 г.), — были упразднены существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора. Этим же декретом были созданы новые, советские суды. В декабре 1921 года принято решение об учреждении в составе Народного комиссариата юстиции Государственной прокуратуры, а в ноябре 1922 года после проведения судебной реформы в целях осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах правильной постановки борьбы с преступностью была учреждена Государственная военная прокуратура.

В этот же период сформированы первые восемь военных прокуратур округов. Суровым испытанием для нашей страны явилась Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). С первых дней структура органов военной прокуратуры была приведена в соответствии с требованиями действующей армии. Офицеры военных прокуратур осуществляли свою деятельность в боевой обстановке, а при необходимости с оружием в руках сражались с врагом в боевых порядках. На протяжении всей войны военные прокуроры и следователи проявили себя истинными патриотами, высококлассными профессионалами и смелыми офицерами.

С начала Великой отечественной войны работа органов прокуратуры, как военных, так и территориальных, была перестроена на военный лад. Количество военных прокуратур увеличилось. В условиях войны работа военной прокуратуры была многообразной и разносторонней, однако с организационной и функциональной точки зрения она по-прежнему укладывалась в две основные формы: общий надзор за законностью в армии и уголовное преследование преступлений. Не претерпевала какой-либо коренной ломки и структура военной прокуратуры. В первые дни войны были проведены меры по приближению прокурорских органов к частям, и от системы корпусных в качестве низшего звена пришлось перейти к системе дивизионных прокуратур. Были созданы военные прокуратуры фронтов, которым подчинялись военные прокуратуры армий и соединений (общевойсковых, танковых и воздушных армий, отдельных танковых и механизированных корпусов, кавалерийских корпусов, стрелковых дивизий, артиллерийских дивизий Резерва главного командования, воздушно-десантных бригад и др.). В оперативном подчинении военных прокуратур фронтов, кроме того, находились военные прокуратуры войск НКВД по охране тыла и фронта, и военные прокуратуры железнодорожных войск фронтов. Действовали также военные прокуратуры фронтов противовоздушной обороны, авиации дальнего действия и др. В тылу возникли военные прокуратуры округов с подчинением им военных прокуратур гарнизонов, запасных стрелковых дивизий и авиационных бригад.

В годы войны надзорная деятельность военных прокуроров носила разносторонний характер. Им приходилось вникать буквально во все стороны жизни армии. В поле зрения прокурорского надзора находились такие важные вопросы, как подвоз продовольствия и боеприпасов, эвакуация раненых и организация питания солдат на передовой линии и на отдыхе, обмундирование солдат и воинская дисциплина; работа госпиталей и обеспечение льгот семьям военнослужащих; охрана военного имущества и возврат промышленности пустой тары, использование боевой техники и воинского транспорта и т.д. Можно без преувеличения сказать, что не было ни одного участка жизни и деятельности армии на фронте и в тылу, куда бы не проникал зоркий глаз военного прокурора.

К числу людей, внесших значительный вклад в развитие органов военной прокуратуры в послевоенный период, безусловно, относится генерал-полковник юстиции Артем Григорьевич Горный, который в 1957 году возглавил Главную военную прокуратуру и руководил ее коллективом на протяжении 29 лет (1957-1986 гг.). С распадом СССР, в начале 90-х годов прошлого века, органы военной прокуратуры, как и вся страна, переживали непростые времена: трудности в экономике резко осложнили финансирование, вооруженные конфликты в различных регионах, лавинообразный всплеск преступности, многочисленные реорганизации вызвали отток кадров прокуроров и следователей, существенно затрудняли обеспечение законности и правопорядка в войсках.

В настоящее время органы прокуратуры в Российской Федерации составляют единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.

Военная прокуратура Махачкалинского гарнизона создана в 1963 г. численностью 2 военнослужащих (военный прокурор и следователь) и 2 служащих Советской Армии. Более чем за 65 лет военная прокуратура гарнизона благодаря своим работникам прошла насыщенный достижениями и событиями путь.

Первым военным прокурором гарнизона приказом Главного военного прокурора от 16 мая 1963 г. назначен подполковник юстиции Аркадий Васильевич Комар, заложивший основы деятельности нашей военной прокуратуры. В последующем должность военного прокурора Махачкалинского гарнизона занимали подполковник юстиции Александр Вартанович Мартиросов (1965 - 1972 годы), полковник юстиции Газиев Ахмед Абдурахманович (1972 - 1973 годы), подполковник юстиции Александр Григорьевич Зайченко (1973 - 1978 года) и др.

В настоящее время должность военного прокурора Махачкалинского гарнизона занимает полковник юстиции Соколов Сергей Александрович.

В 2021 году военной прокуратурой Махачкалинского гарнизона удалось поддержать надзор за законностью на территории гарнизона на должном уровне.

Продолжая исполнять возложенные на военную прокуратуру Махачкалинского гарнизона законодательством полномочия коллектив прокуратуры в последние годы добился значительных результатов в надзорной работе. Так, выявлены многочисленные факты злоупотребления должностных лиц финансовых органов воинских частей служебными полномочиями и хищения денежных средств, мошеннические действия отдельных военнослужащих в отношении гражданских лиц, выразившиеся во введении в заблуждение последних относительно трудоустройства на военную службу по контракту. По заявленным искам военного прокурора Махачкалинского гарнизона восстановлены права многих членов семей погибших военнослужащих и обеспечена им выплата пенсий по случаю потери кормильца в повышенном размере.