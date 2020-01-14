Как показывает следствие, примерно в 23 часа 12 января в квартире семьи случилось возгорание в розетке, куда была включена гирлянда. Отец семейства на тот момент был на работе.
Россиянка с ребенком сгорели из-за новогодней гирлянды
- Автор Мадина
- 14 января, 2020. Вторник 17:00
В деревне Большие Липяги Белгородской области женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в пожаре, возникшем из-за сломанной гирлянды.
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