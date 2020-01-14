ЗАМАНА - Россиянка с ребенком сгорели из-за новогодней гирлянды

Россиянка с ребенком сгорели из-за новогодней гирлянды

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14 января, 2020. Вторник 17:00
Россиянка с ребенком сгорели из-за новогодней гирлянды

В деревне Большие Липяги Белгородской области женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в пожаре, возникшем из-за сломанной гирлянды.

Россиянка с ребенком сгорели из-за новогодней гирлянды
Происшествия

Как показывает следствие, примерно в 23 часа 12 января в квартире семьи случилось возгорание в розетке, куда была включена гирлянда. Отец семейства на тот момент был на работе. 

 

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