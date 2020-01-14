Как сообщают, преступница находилась на должности младшего специалиста связи в МВД и имела свободный доступ к личной информации коллег. Она использовала своё служебное положение и взяла кредиты примерно на 30 коллег в разных микрокредитных компаниях. В общем по ее делу проходят 15 организаций.
Ее преступление раскрылось, когда коллегам начали приходить оповещения по оплате кредитов. Ее уволили в срочном порядке и завели на нее уголовное дело. В конце прошлого года судом ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.