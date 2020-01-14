ЗАМАНА - Сотрудница российской полиции воровала данные коллег и брала на них кредиты

Сотрудница российской полиции воровала данные коллег и брала на них кредиты

Автор
14 января, 2020. Вторник 16:00
Сотрудница российской полиции воровала данные коллег и брала на них кредиты

Работница ростовского МВД крала личные данные своих коллег и брала на них кредиты.

Сотрудница российской полиции воровала данные коллег и брала на них кредиты
Происшествия

Как сообщают, преступница находилась на должности младшего специалиста связи в МВД и имела свободный доступ к личной информации коллег. Она использовала своё служебное положение и взяла кредиты примерно на 30 коллег в разных микрокредитных компаниях. В общем по ее делу проходят 15 организаций.

Ее преступление раскрылось, когда коллегам начали приходить оповещения по оплате кредитов. Ее уволили в срочном порядке и завели на нее уголовное дело. В конце прошлого года судом ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

 

Прочитано 121 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top