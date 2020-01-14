Сотрудница российской полиции воровала данные коллег и брала на них кредиты

Работница ростовского МВД крала личные данные своих коллег и брала на них кредиты.

Как сообщают, преступница находилась на должности младшего специалиста связи в МВД и имела свободный доступ к личной информации коллег. Она использовала своё служебное положение и взяла кредиты примерно на 30 коллег в разных микрокредитных компаниях. В общем по ее делу проходят 15 организаций.