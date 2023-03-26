Как показало следствие, в пятницу, 24 марта, около 15:00 подозреваемый в ходе скандала, возникшего на почве ревности, из нелегально хранившегося при себе пистолета сделал выстрел в грудь своей 37-летней жены. Женщина умерла на месте преступления.
Мужчину задержали в порядке статей 91 и 92 УПК России. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и осуществляются следственные мероприятия, которые нацелены на закрепление доказательственной базы.
Дагестанец убил жену из-за приступа ревности
- Автор Дарья
- 26 марта, 2023. Воскресенье 01:34
СУ СК России по Дагестану завело уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 ч. 1 УК РФ – убийство и ст. 222 ч. 1 УК РФ – нелегальный оборот оружия, в отношении 38-летнего мужчины, информирует пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
Как показало следствие, в пятницу, 24 марта, около 15:00 подозреваемый в ходе скандала, возникшего на почве ревности, из нелегально хранившегося при себе пистолета сделал выстрел в грудь своей 37-летней жены. Женщина умерла на месте преступления.
Последнее от Дарья
- В Дагестане планируют к концу 2023 года построить завод стройматериалов
- Более 2 000 пациентов с сочетанием ВИЧ и туберкулеза прошли флюорографическое обследование за 2022 год
- Шатры Рамадана в Дагестане ежедневно посещают около 35 000 мусульман
- Благотворительный фонд «Надежда» в Дагестане организовал сбор для нуждающихся семей в Рамадан
- Оборот более 111 000 литров нелегального пива пресекли в Махачкале