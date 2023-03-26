ЗАМАНА - Дагестанец убил жену из-за приступа ревности

Дагестанец убил жену из-за приступа ревности

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26 марта, 2023. Воскресенье 01:34
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Дагестанец убил жену из-за приступа ревности

СУ СК России по Дагестану завело уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 ч. 1 УК РФ – убийство и ст. 222 ч. 1 УК РФ – нелегальный оборот оружия, в отношении 38-летнего мужчины, информирует пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Дагестанец убил жену из-за приступа ревности

Как показало следствие, в пятницу, 24 марта, около 15:00 подозреваемый в ходе скандала, возникшего на почве ревности, из нелегально хранившегося при себе пистолета сделал выстрел в грудь своей 37-летней жены. Женщина умерла на месте преступления.

Мужчину задержали в порядке статей 91 и 92 УПК России. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и осуществляются следственные мероприятия, которые нацелены на закрепление доказательственной базы.

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