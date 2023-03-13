ЗАМАНА - Дагестанская полиция разыскивает убийцу 34-летнего мужчины в Левашинском районе

Дагестанская полиция разыскивает убийцу 34-летнего мужчины в Левашинском районе

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13 марта, 2023. Понедельник 00:56
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Дагестанская полиция разыскивает убийцу 34-летнего мужчины в Левашинском районе

Следственные органы Дагестана завели уголовное дело об убийстве по факту нахождения мужского тела с ножевыми ранениями, информирует СУ СК РФ по региону.

Дагестанская полиция разыскивает убийцу 34-летнего мужчины в Левашинском районе

«11 марта на участке проселочной автомобильной дороги “Леваши – Уллуая” у села Уллуая Левашинского района Дагестана найдено тело 34-летнего мужчины с множественными проникающими колото-резанными ранениями брюшной полости, лица и шеи», – заявляет ведомство. Левашинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по республике возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

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