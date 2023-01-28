ЗАМАНА - Следователи обыскали офис «Газпром газораспределение Махачкала» по факту возгорания квартир

Следователи обыскали офис «Газпром газораспределение Махачкала» по факту возгорания квартир

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28 января, 2023. Суббота 01:34
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Следователи обыскали офис «Газпром газораспределение Махачкала» по факту возгорания квартир

В рамках возбужденного дела по факту пожара в жилых квартирах в Махачкале следователи организовали обыски в офисе АО "Газпром газораспределение Махачкала", информирует пресс-служба СК по республике.

Следователи обыскали офис «Газпром газораспределение Махачкала» по факту возгорания квартир

Стоит напомнить, что в четверг, 26 января, из-за высокого давления газа загорелись около 10 квартир в нескольких многоэтажных зданиях по улице Лаптиева и проспекту Петра Первого.

«В процессе следственных действий выявлены и изъяты кадровые документы, журналы регистрации газоопасных работ, эксплуатационные журналы пунктов редуцирования газа, и другие предметы и документы имеющие значение для уголовного дела», — сообщает следственное управление.

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