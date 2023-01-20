В Дагестане обнаружена кража более 8 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование»

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о краже бюджетных средств в сумме более 8,3 млн рублей, направленных в рамках реализации нацпроекта «Образование», информирует пресс-служба надзорного ведомства республики.

Выявлено, что в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» в Дагестанском институте развития образования было приобретено компьютерное оборудование.

Как обнаружилось, должностные лица ДИРО в сговоре с сотрудниками подрядных организаций осуществили закупку оборудования с более низкими техническими параметрами, а остальные средства, более 8,3 млн рублей, были присвоены ими.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Процесс расследования уголовного дела прокуратура региона поставила на контроль», – отмечает ведомство.