ЗАМАНА - В Дагестане обнаружена кража более 8 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование»

В Дагестане обнаружена кража более 8 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование»

Автор
20 января, 2023. Пятница 11:42
|||
В Дагестане обнаружена кража более 8 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование»

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о краже бюджетных средств в сумме более 8,3 млн рублей, направленных в рамках реализации нацпроекта «Образование», информирует пресс-служба надзорного ведомства республики.

В Дагестане обнаружена кража более 8 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование»

Выявлено, что в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» в Дагестанском институте развития образования было приобретено компьютерное оборудование.

Как обнаружилось, должностные лица ДИРО в сговоре с сотрудниками подрядных организаций осуществили закупку оборудования с более низкими техническими параметрами, а остальные средства, более 8,3 млн рублей, были присвоены ими.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Процесс расследования уголовного дела прокуратура региона поставила на контроль», – отмечает ведомство.

Прочитано 114 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top